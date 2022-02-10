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Здоровье10 февраля 2022 12:51

Закрытые ранее из-за COVID-19 кубанские школы и детсады продолжают работу в очном формате

В регионе нет полностью переведенных на дистант учреждений
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов и школ Фото из архива КП

На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 детсадов и школ Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет школ и детских садов, полностью закрытых из-за распространения COVID-19. Ранее на дистанте оставалось несколько образовательных учреждений в Сочи, Северском районе и Новороссийске. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Не посещают учреждения воспитанники 119 групп в 40 детских садах. Дистанционно продолжают обучаться в 231 классе в 106 школах и 20 группах в четырех техникумах и колледжах.

Тем временем за сутки на Кубани выявили 3,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Среди новых пациентов насчитывается 442 ребенка.