Конкурс «Воспитатель года Кубани» стартует 14 февраля в регионе

Победителя конкурса объявят 18 февраля на церемонии закрытия Фото: admkrai.krasnodar.ru

Профессиональный конкурс «Воспитатель года Кубани» стартует в регионе. Соревнования пройдут уже с 14 по 18 февраля в краевом институте развития образования. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Для участия в турнире 2022 года получено более 2,7 тысячи заявок, на муниципальные этапы прошли свыше 600 человек. А в очном туре встретятся 44 специалиста.

Участники представят «Педагогическую находку» - свою методику обучения и воспитания. Конкурсантам предстоит показать и проанализировать «Педагогическое мероприятие с детьми».

После проведения заочного и очного туров будут выбраны 15 педагогов, которые проведут мастер-класс и представят свои приемы и технологии в профессии. Затем пять призеров станут участниками ток-шоу «Профессиональный разговор», а победителя регионального этапа объявят 18 февраля на церемонии закрытия конкурса.

Конкурс «Воспитатель года Кубани» стартовал в 2003 году. Цель турнира – выявить лучших педагогов дошкольного образования и повысить престиж профессии.