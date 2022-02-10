Мошенника - продавца путевок на курорты будут судить в Сочи

От мошеннической схемы пострадали 30 клиентов Фото из архива КП

В Сочи перед судом предстанет мошенник, продававший путевки на курорты страны. Мужчина похитил у клиентов более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 26-летний мужчина в течение трех лет предлагал услуги по продаже путевок на курорты. Объявления он размещал в интернете, где и общался с клиентами. Перед организацией отдыха мужчина просил задаток и, получив деньги, переставал выходить на связь.

Обвиняемому удалось «заработать» таким способом более 2 миллионов рублей. От мошеннической схемы пострадали 30 человек.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мошеннику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.