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Общество10 февраля 2022 13:57

Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов организуют в Москве

Здесь представят фермерскую продукцию и товары со знаком качества «Сделано на Кубани»
Светлана ОВДЕЙ
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Круглогодичную ярмарку продуктов Кубани организуют в Москве Фото: пресс-служба краевой администрации

Круглогодичную ярмарку продуктов Кубани организуют в Москве Фото: пресс-служба краевой администрации

Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов организуют в Москве. На площадке представят фермерскую продукцию и товары со знаком качества «Сделано на Кубани». Организацию обсудили на рабочей встрече представители департамента торговли и услуг столицы и департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя края.

- Фермерская ярмарка продукции товаропроизводителей сельскохозяйственного региона в Москве откроет новые рынки сбыта для наших предприятий, а также повысит узнаваемость и востребованность качественной кубанской продукции за пределами края, - отметил глава регионального департамента Роман Куринный.

В свою очередь, департамент столицы готов оказать поддержку в организации ярмарки и ее работы круглый год.