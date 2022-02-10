Круглогодичную ярмарку продуктов Кубани организуют в Москве Фото: пресс-служба краевой администрации

Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов организуют в Москве. На площадке представят фермерскую продукцию и товары со знаком качества «Сделано на Кубани». Организацию обсудили на рабочей встрече представители департамента торговли и услуг столицы и департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя края.

- Фермерская ярмарка продукции товаропроизводителей сельскохозяйственного региона в Москве откроет новые рынки сбыта для наших предприятий, а также повысит узнаваемость и востребованность качественной кубанской продукции за пределами края, - отметил глава регионального департамента Роман Куринный.

В свою очередь, департамент столицы готов оказать поддержку в организации ярмарки и ее работы круглый год.