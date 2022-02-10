Билайн в Краснодаре подключил к домашнему интернету 200-тысячного абонента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оператор предоставил услугу домашнего интернета юбилейному, 200-тысячному абоненту. Охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) билайн составляет 78 процентов от общего количества домохозяйств Краснодара. Для жителей города билайн предоставляет домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, а также услугу цифрового ТВ (более 200 каналов).

Директор по развитию конвергентного бизнеса билайн в Южном регионе Егор Лопушков:

– За последние два года в Краснодаре число абонентов домашнего интернета выросло на 21 процент, почти в 1,5 раза увеличился объем передаваемого по сети трафика. Благодаря модернизации сети даже в часы пиковых нагрузок мы готовы обеспечивать стабильную работу домашнего интернета и цифрового ТВ. Больше половины абонентов сейчас выбирают конвергентные семейные тарифы, когда при оплате за мобильную связь домашний интернет и ТВ предоставляются бесплатно. В 2022 году мы продолжим развитие сети в Краснодарском крае, чтобы как можно больше жителей региона могли воспользоваться нашими услугами.

В семейных тарифах в рамках одного счета можно подключить до трех номеров и делиться с близкими минутами и гигабайтами. Управление тарифом через мобильное приложение позволяет обеспечить удобство оплаты и прозрачность списаний.