Более тысячи сочинцев остаются без воды в Хостинском районе

Завершить работы на участке планируют к 20:00 Фото из архива КП

Более тысячи человек остались без воды в Хостинском районе Сочи. Авария произошла на магистральном водоводе, сообщает МУП «Водоканал» курорта.

- Движение грунта с последующим скольжением трубы зафиксировано на участке водовода по улице Горно-Стрелковой Дивизии. Бригада водоканала уже приступила к оперативному устранению ситуации, - пояснили в городском водоканале.

Без воды временно остаются жители домов по улицам Кубанской, Красной, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовской, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева. Водоснабжение также прервано по улицам Лермонтова, Учительской, Дмитриевой, Депутатской, Тургенева, Транспортной, Водораздельной и переулку Ряжскому.

Завершить работы на месте поломки планируют к 20:00.