Остановку и стоянку на участке ул. им. Кияшко запретят в Краснодаре

Ограничения начнут действовать 5 марта Фото: krd.ru

Остановку и парковку на участке улицы им. Кияшко запретят в Краснодаре. Ограничения начнут действовать 5 марта, сообщают в пресс-службе мэрии краевого центра.

Изменения вводят по нечетной стороне - на участке от улицы им. Архитектора Ишунина до переулка им. Кияшко. В этой зоне установят дорожные знаки.

- Это позволит исключить стоянку на дороге автомобилей, которые создают помехи для других участников движения. Просим водителей быть внимательнее и учитывать изменения при планировании своего маршрута, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.