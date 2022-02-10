Поиски монаха ведут в Сочи

В горном селе Аибга, что находится в Сочи, ведут поиски монаха. Накануне, 9 февраля, пропавший мужчина и еще три послушника монашеского скита переходили реку Безымянка вброд. Из-за обильных осадков, которые прошли в Сочи, уровень воды поднялся до полутора метров. По предварительной версии, мужчину смыло сильным течением. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРСПО МЧС России.

- К месту происшествия выехали 11 сотрудников. Во время проведения операции спасатели обнаружили сход селевых масс, перекрывших проезд в поселок. Длина селевого потока была около 250 – 300 метров. Протяженность пешего маршрута до места проведения поисковых работ составляла более 20 километров. В связи с этим было принято решение о задействовании авиации МЧС России, - отметили в пресс-службе ЮРСПО.

Поиски продолжаются. Сейчас на месте работают спасатели. Они обследуют местность с борта вертолета, а сотрудники МЧС ведут поиски на береговой полосе и в русле реки.