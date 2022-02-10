Sber500 для IT-предпринимателей: бесплатно, полезно, перспективно

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Международный акселератор Sber500, организованный Сбером и 500 Global (ранее — 500 Startups), приглашает к участию технологические стартапы с готовым продуктом и первыми продажами. В этом году покрытие программы увеличено: пройти буткемп смогут 500 стартапов, а доступ к индивидуальной работе с менторами со всего мира получат 50 лучших команд. Программа бесплатная, подать заявку можно на сайте: https://sberbank-500.ru/.

– В наших регионах страны много талантливой молодёжи с перспективными бизнес-идеями и желанием развиваться в IT-отрасли. Только в прошлом году мы выдали кредитов малому бизнесу на 60 млрд рублей. Значительная часть из них ушла на цифровизацию или на расширение собственного технологичного бизнеса. Уверена, что акселератор Sber500 поможет южным участникам «прокачать» своё дело и вывести его на принципиально новый уровень по инвестициям, масштабу работы и по узнаваемости на российском и мировом рынках, – сказала Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Программа акселератора рассчитана на десять недель и предполагает детальную проработку продукта и развитие бизнеса — погружение в маркетинг и продажи, масштабирование, фандрайзинг, питчинг. Все этапы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.

Финалисты выступят на демодне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнёрство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнёрами, а также на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов.

– Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый "знак качества" не только на российском, но и на мировом венчурном рынках, – пояснил Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.