Для реализации проекта по организации центра нейрохирургии разработают дорожную карту Фото: пресс-служба краевой администрации

Перспективы создания регионального центра нейрохирургии обсудили в Краснодаре. Вице-губернатор Анна Минькова провела рабочую встречу с главным внештатным нейрохирургом Минздрава РФ, академиком Владимиром Крыловым.

В 2022 году на Кубани ведут три весомых проекта – уже открытый акушерско-гинекологический корпус в Кореновске, корпус детской краевой больницы и два корпуса в краевой клинической больнице №1.

- Что касается нейрохирургии, нам необходимо новое оборудование и специалисты. Мы готовы создавать условия для развития этого направления в медицине, - отметила Анна Минькова. - В Краевой клинической больнице врачи выполняют порядка 10 операций по невралгии тройничного нерва. Многим пациентам приходится оперироваться в федеральных центрах.

Как отметил Владимир Крылов, в среднем требуется две-три операции на 100 тысяч населения. В Южном федеральном округе нет такого второго учреждения по оснащению и уровню специалистов, как ККБ №1.

- На базе медучреждения необходимо создавать центр нейрохирургии. Позже здесь смогут проводить операции на мозге пациента при сознании человека и оказывать помощь людям с болезнью Паркинсона, - предложил Владимир Крылов.

Анна Минькова подчеркнула, что будет разработана дорожная карта для проекта по организации южного центра нейрохирургии.