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Происшествия10 февраля 2022 15:08

В Краснодаре из-за самовольных работ по замене газового оборудования произошел хлопок газа в многоквартирном доме

Владелец одной из квартир решил самостоятельно заменить газовый вентиль
Евгения ХАЛИКОВА
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Самовольные работы привели к хлопку газа. Фото: krasnodargorgaz

Самовольные работы привели к хлопку газа. Фото: krasnodargorgaz

Чрезвычайное происшествие произошло в Краснодаре по улице Химзаводская, 48. Владелец одной из квартир в двухэтажном многоквартирном доме решил, не прибегая к помощи специалистов, заменить газовый вентиль на кухне. Не обладая специальными знаниями, мужчина нарушил технику безопасности, которая привела к пожару в квартире.

- Действовал как мог: скрутил старый кран, заткнул трубу тряпкой, из-под которой все же сочился газ, так как он не был перекрыт специалистами. Где-то возникла искра и все закончилось хлопком газа и воспламенением, - рассказали в «Краснодаргоргазе».

В 11:51 на место пожара была отправленная группа спасателей Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание тушили 9 человек и 2 единиц техники. В 12:02 огнеборцы потушили огонь на площади 5 кв. м. Хозяин квартиры госпитализирован в больницу с ожогами. Остальные жители дома не пострадали.