CК «Семья» открыла продажи квартир в 8-м литере ЖК «Все Свои» в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

СК «Семья» объявляет старт продаж квартир в 8-м литере жилого комплекса уровня бизнес-класса «Все Свои». Комплекс расположен на ул. Колхозной в центральном округе Краснодара. На территории предусмотрен многоуровневый и подземный паркинг, коммерческие помещения, муниципальные школа и детский сад. Во дворе жилого комплекса будут обустроены зоны отдыха и плейхаб для детей разного возраста.

Уникальные планировки

Просторные студии площадью 31 кв.м., эргономичные двухкомнатные площадью 48 кв.м., большое количество евро трех- и четырехкомнатных квартир с панорамными видами на три стороны – в здании всего два подъезда, поэтому такое решение удалось реализовать.

3-5 квартир на этаже

Небольшое количество квартир на этаже – несомненный плюс. Чем меньше жителей в подъезде, тем дольше прослужит инфраструктура жилого дома. При меньшем количестве квартир на этаже проще познакомиться со всеми соседями, чтобы при необходимости решать насущные вопросы.

3 лифта на этаже

Обычно при небольшом количестве квартир на этаже устанавливаются два лифта, но в ЖК «Все Свои» их три – два пассажирских и один грузовой. Последний используется для перемещения тяжелых и габаритных грузов, а каждый пассажирский лифт вмещает 5 человек. Это позволяет жителям быть уверенными в том, что в любое время они смогут быстро спуститься и подняться на нужный этаж с максимальным уровнем комфорта.

Вид на Чистяковскую рощу

Из окон квартир 8-го литера открываются виды на главный зеленый массив центрального округа Краснодара – Чистяковскую рощу. Созерцайте природу, релаксируйте и предавайтесь мечтам о прекрасном!

Из подъезда в школу за 2 минуты

Кратчайшее расстояние из домов новой очереди ЖК «Все Свои» до порога школы – 130 метров. Ближе всего к ней расположен 8-й литер, поэтому, приобретая здесь квартиру, вы обеспечиваете своим детям безопасную дорогу в школу за две минуты, а себе – дополнительное время на сон.

Застройщик ООО СЗ "Семья Все Свои". Проектная декларация на наш.дом.рф