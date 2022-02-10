В Краснодаре снесут здание старого детсада и построят на его месте новый детский сад

В Краснодаре по ул. им. Гастелло построят современный детский сад. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на месте заброшенного детского сада по улице Гастелло возведут новый детсад. Намерение снести обветшалое здание высказал 10 февраля мэр краевого центра Андрей Алексеенко. До 2021 года детское дошкольное учреждение было ведомственным и принадлежало ГУ МВД по Краснодарскому краю, позже было передано в муниципальную собственность. Эксперты оценили объект и пришли к мнению, что он не соответствует современным стандартам.

- Этот детсад не соответствует действующим сейсмическим и противопожарным градостроительным требованиям, поэтому строение снесём, а на его месте построим детский сад ещё большей вместимости по самым современным стандартам, - рассказал Андрей Алексеенко.

Здание было возведено в 1965 году. Проектом в нем не были предусмотрены пищеблок и прачечная, а туалеты находились на улице. К сносу планируют приступить в текущем году, а начнется строительство детского сада в 2023 году.