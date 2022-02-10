Глава Сочи Алексей Копайгородский встретился с новым управляющим директором Международного аэропорта курорта

В аэропорту Сочи сменилось руководство. Фото: aer.aero

В Международном аэропорту Сочи большие перемены - назначен новый управляющий директор. Для Алексея Комарова это уже второй опыт работы руководителем воздушной гавани курорта. С 2011 по 2014 год он исполнял обязанности управляющего директора аэропорта. Первая деловая встреча топ-менеджера прошла с главой Сочи Алексеем Копайгородским.

– Рад вернуться в Сочи, который для меня стал родным и в личном, и в профессиональном плане. Коллектив аэропорта укомплектован более чем на 95% – это один из самых высоких показателей в отрасли. Мне понятны задачи, которые поставило передо мной руководство холдинга, и задачи, которые ставит руководство Краснодарского края и города Сочи. Мы внедряем новые технологии, чтобы авиакомпаниям и пассажирам было комфортно и выгодно прилетать в аэропорт, – рассказал Алексей Комаров.

В 2021 году сочинский аэропорт стал четвертым аэропортом в России и странах СНГ и Центральной Азии, получившим четырехзвездочный рейтинг от международного авиатранспортного агентства SkyTrax. Также в прошлом году пассажиропоток превысил 11 миллионов пассажиров, что стало рекордом для воздушных ворот Сочи.