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Общество10 февраля 2022 16:38

В рейтинге российских розовых вин лучшим стало вино из Краснодарского края

Кубанское вино обошло 27 конкурентов
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанское вино признали лучшим среди российских розовых вин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанское вино признали лучшим среди российских розовых вин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Розовое вино из Краснодарского края стало лучшим в рейтинге российских розовых вин, которое проводит Роскачество в рамках «Винного гида России». Известно, что сомелье оценивали образцы 27 марок, которые были особым способом зашифрованы, каждый образец оценивали по сложной стобалльной шкале.

В вине «Красностоп анапский 2020» от кубанских виноделов экспертов подкупили чистота цвета, интенсивность аромата и легкий вкус.

Также, по данным «Винного гида России», кубанские белые и красные вина были признаны одними из лучших в стране и вошли в топ-10 рейтинга российских вин по версии Forbes.