Вениамин Кондратьев обсудил с министром промышленности Республики Беларусь возможность увеличения поставок сельхозтехники в Краснодарский край

Губернатор Кубани обсудил с министром промышленности Республики Беларусь возможность увеличения поставок сельхозтехники. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края посетил Республику Беларусь и встретился с министром промышленности для обсуждения возможности увеличения поставок сельскохозяйственной техники на Кубань. Рабочая встреча Вениамина Кондратьева и Петра Пархомчика прошла в Минске.

– В 2021 году Кубань установила исторический рекорд по сбору урожая. В регионе собрали 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, а также около 200 тыс. тонн винограда. Чтобы оставаться гарантом продовольственной безопасности, нам важно своевременно обновлять транспортный парк. Для этого у аграриев края должен быть выбор, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В переговорах приняли участие руководители ведущих белорусских производителей сельхозтехники. Руководство республики заверило главу Кубани в том, что белорусские производители уделяют большое внимание партнерским связям с регионами России, не исключение и сотрудничество с Кубанью.