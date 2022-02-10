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Общество10 февраля 2022 17:06

В Краснодаре продолжается ремонт дорог, пострадавших от непогоды

В рабочем плане ямочный ремонт 50 участков городских автодорог
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре продолжают выполнять ямочный ремонт после непогоды по поручению главы города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжают выполнять ямочный ремонт после непогоды по поручению главы города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжается ямочный ремонт на участках городских дорог, наиболее пострадавших от непогоды. Дорожники приступили к работам 8 февраля, в рабочем плане устранение ям на 50 участках дорог общей площадью 10 тыс. кв. м.

- Зима выдалась очень снежной, что отразилось на дорогах. Работы будем выполнять в основном ночью, чтобы не затруднять движение транспорта, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В ночь на 11 февраля начнется ремонт участка от улицы им. Айвазовского в сторону улицы им. Вишняковой. В ближайшие дни планируют приступить к работам на улицах Калинина, Атарбекова, Рашпилевской, Герцена и Воровского.