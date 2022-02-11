Полицейского отправили под стражу за незаконное изъятие автомобиля в Геленджике

В Геленджике инспектор ДПС отобрал у владельца машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейский в Геленджике решил, что автомобиль ему нужней, чем законному владельцу и решил присвоить себе чужое имущество. 30-летний инспектор ДПС изъял у водителя не только транспортное средство, но и документы. Однако хозяин не захотел просто так расстаться с авто и пожаловался на сотрудника правоохранительных органов его же коллегам.

- События произошли еще в августе 2021 года. Действия инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Геленджику повлекли нарушение прав и законных интересов гражданина. Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а 30 января 2022 года было принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказал «КП» - Кубань источник в правоохранительных органах.

Обвинение нечистому на руку полицейскому уже предъявлено. Судьей избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.