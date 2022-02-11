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Происшествия11 февраля 2022 0:35

Собака покусала полицейского во время патрулирования территории на Кубани

На инспектора патрульно-постовой службы напало бездомное животное
Евгения ХАЛИКОВА
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Бездомная собака искусала полицейского

Бездомная собака искусала полицейского

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Гулькевичи бездомная собака напала на инспектора патрульно-постовой службы. Полицейский был отправлен на проверку сообщения от местных жителей: кто-то в центре города стрелял по животным предположительно из пневматической винтовки.

- Инспектор ППС находился в пешем патрулировании, когда на него напала собака. Она вцепилась в правую руку мужчины. Полицейского доставили в больницу, где врачи обработали рану и назначили лечение, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мужчине рекомендовано амбулаторное лечение, в течение определенного времени он должен будет навещать врача для смены повязки и контроля состояния раны от собачьих зубов.