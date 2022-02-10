В 2022 году на дорогах Краснодарского края будет установлено 225 камер фотовидеофиксации

На трассах Краснодарского края в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установят 225 камер фотовидеофиксации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае внедряют интеллектуальную транспортную систему слежения за транспортными потоками. В 2022 году на автомагистралях региона появится 225 камер фотовидеофиксации. Это часть национального проекта «Безопасные качественные дороги».

– Ежегодно мы оснащаем дороги региона камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В 2021 году на магистралях регионального значения, а также в агломерациях установили 225 камер. В этом году будет установлено еще столько же, – рассказал первый замминистра и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Косьянов.

Оснащение дорог новой системой фотовидеослежения обойдется примерно в 320 млн рублей.