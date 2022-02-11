Узнали, где будут отключения света в Сочи 11 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена во всех микрорайонах курорта. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе 11 февраля попадут под отключение жители села Эстосадок, проживающие на улицах: Гаражная, Школьная, Черновицкая, Эстонская, Черешня, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, а также на переулках: Пастушечий, Автомобильный, Гомельский, Лунный, Белореченский. Попадут под ограничения и обитатели садовых товариществ «Золотой гребешок» и «Восход».

В Хостинском районе также пройдут работы, которые повлекут за собой отключение электроэнергии на улицах Армянской и Черешневой.

В Центральном районе заранее озаботиться наличием батареек для фонариков и подзарядить гаджеты следует жителям Альпийской, Пасечной, 3,4,6,8, Донской и переулка Теневого.