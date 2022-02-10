Прокуратура Краснодарского края изучит стоимость исследований на COVID-19

В Краснодарском крае будет установлена единая цена на ПЦР-тестирование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Краснодарского края проверит стоимость лабораторных исследований на выявление COVID-19. Поводом для проверки стали данные ФАС, опубликованные на сайте ведомства. Так, сотрудники Федеральной антимонопольной службы России изучили прейскуранты частных клиник и пришли к выводу, что в ряде регионов цены превышают средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС.

- Стоимость стандартной услуги варьируется от 440 до 3483 рублей. Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 руб. Самые дорогие исследования проводят в УФО, самые низкие цены в ЦФО и СКФО, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Краснодарском крае. согласно результатам работы ФАС, цены также отличаются от среднестатистических показателей. Стоимость ПЦР-тестирования варьируется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Возможно, что в итоге будет разработана методика установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в негосударственных клиниках.