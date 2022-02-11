Что произошло за ночь 11 февраля в Краснодарском крае: Поиски монаха ведут в Сочи

Что произошло за ночь ночь 11 февраля 2022 года. Поиски монаха ведут в Сочи. По предварительной версии, мужчину унесло течением реки.

На Кубани пенсионерка оформила микрозаймы и сообщила в полицию о мошенничестве. Женщина рассказала о якобы незаконно взятых на ее имя микрозаймах.

Прокуратура Краснодарского края изучит стоимость исследований на COVID-19. Ранее Федеральная антимонопольная служба России выявила завышение стоимости лабораторных исследований в нескольких регионах.

Закрытые ранее из-за COVID-19 кубанские школы и детсады продолжают работу в очном формате. В регионе нет полностью переведенных на дистант учреждений.