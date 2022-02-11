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Общество11 февраля 2022 4:00

Погода на 11 февраля 2022 года в Краснодаре: весна придет на Кубань

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 11 февраля 2022 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Температурные скачок ожидается в регионе

Температурные скачок ожидается в регионе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкое потепление ожидается на Кубани. Температурные качели уже вторую неделю не покидают Краснодарский край. Перепад значений за сутки достигает 15-20 градусов. Такая тенденция сохранится в регионе как минимум до воскресенья.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 9 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 12 м/с.