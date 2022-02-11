Погода на 11 февраля 2022 года в Краснодаре: весна придет на Кубань

Температурные скачок ожидается в регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкое потепление ожидается на Кубани. Температурные качели уже вторую неделю не покидают Краснодарский край. Перепад значений за сутки достигает 15-20 градусов. Такая тенденция сохранится в регионе как минимум до воскресенья.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 9 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 12 м/с.