Управляющая компания Сочи незаконно собрала с жильцов двух многоэтажек 17 млн рублей

Проверки в ЖКХ сфере продолжаются

Жители двух многоквартирных домов на улице Кирпичной в Сочи пожаловались на управляющую компанию. Прокуратура провела проверку и выяснила, что организация вела деятельность незаконно – без лицензии. По данному факту возбудили уголовное дело.

- Прокуратура Адлерского района установила, что управляющая компания незаконно получила доход на сумму более 17 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время продолжается расследование дела о незаконном предпринимательстве.