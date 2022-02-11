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Происшествия11 февраля 2022 5:13

Управляющая компания Сочи незаконно собрала с жильцов двух многоэтажек 17 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проверки в ЖКХ сфере продолжаются

Проверки в ЖКХ сфере продолжаются

Жители двух многоквартирных домов на улице Кирпичной в Сочи пожаловались на управляющую компанию. Прокуратура провела проверку и выяснила, что организация вела деятельность незаконно – без лицензии. По данному факту возбудили уголовное дело.

- Прокуратура Адлерского района установила, что управляющая компания незаконно получила доход на сумму более 17 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время продолжается расследование дела о незаконном предпринимательстве.