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Общество11 февраля 2022 5:33

Сочи и Краснодар вошли в рейтинг городов России с самыми завидными женихами

Они оказались на третьем и пятом месте соответственно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Исследование в преддверии Дня влюбленных провел сервис «Работа.ру». Эксперты составили рейтинг городов с самыми завидными женихами. Таблица оформлялась на основе мнений 4 тысяч опрошенных девушек.

Первые строчки рейтинга заняли Москва и Питер. Сочи оказался третьим городом, где можно найти перспективного мужчину. На четвертом месте Ялта. Краснодар закрывает топ-5.

Большинство женщин ответили, что при выборе мужчины смотрят на характер и личные качества. Для 65% важна обеспеченность потенциального партнера. Внешность для представительниц прекрасного пола оказалась на третьем месте по приоритету.