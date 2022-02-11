На улицах Сочи появится еще 800 контейнеров для раздельного сбора отходов

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В Сочи увеличат количество контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщали в администрации города-курорта.

- Необходимо модернизировать процесс сбора отходов, используя новые экологические решения и технологии. С июля 2020 года в Сочи установили около 800 контейнеров для раздельного сбора отходов. В этом году была направлена заявка на субсидию на приобретение еще 800 контейнеров для раздельного сбора ТКО, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Приоритетные места для установки таких контейнеров – сочинские пляжи. Одним из обязательных требований для присвоения экологического сертификата "Голубой флаг" является обеспечение условий для раздельного сбора мусора.