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Происшествия11 февраля 2022 6:31

Житель Краснодара устроил пожар при смене газового вентиля на кухне

Мужчина попал в больницу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/krasnodargorgaz

Фото: instagram.com/krasnodargorgaz

ЧП случилось в Краснодаре на улице Химзаводской. Хозяин двухэтажного дома решил самостоятельно поменять газовый вентиль на кухне. При этом газ не перекрывал. В связи с этим произошел хлопок, и кухня загорелась. Мужчина получил ожоги.

- Мужчина скрутил старый кран, заткнул тряпкой трубу. Где-то возникла искра, а газ из-под тряпки все же сочился. Из-за вспышки хозяин получил ожоги, он госпитализирован, - сообщили в АО «Краснодаргоргаз».

Газовики напомнили, что пытаться самостоятельно менять газовые приборы, шланги, краны - опасно для жизни и незаконно. На место необходимо вызывать специалистов.