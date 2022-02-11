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Общество11 февраля 2022 6:48

В Краснодаре спорткомплекс для жителей учхоза «Кубань» начнут строить в 2023 году

В скором времени планируют завершить проектирование объекта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Поручения дал мэр города

Поручения дал мэр города

В декабре прошлого года начали проектировать физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Красной в учхозе «Кубань» Краснодара. Завершить проектирование планируют летом, а в 2023 году приступить к строительству. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Внутри спорткомплекса разместят скалодром, зал для занятий боевыми искусствами и зал для игровых видов спорта, а на прилегающей территории будет создано полноценное футбольное поле с трибунами, площадкой для пляжных видов спорта и беговой дорожкой, - сообщили в мэрии Краснодара.

В Прикубанском округе также планируют снести расселенное в 2020 году общежитие по улице Дзержинского, 125/8. К демонтажным работам приступят в третьем квартале этого года. А на освободившейся территории благоустроят зеленую зону.