Полиция Краснодара задержала приезжего за стрельбу из автомата в подъезде дома

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по региону
В Краснодаре полицейские задержали 33-летнего жителя Республики Казахстан. Мужчина поссорился с женой и ушел. Через несколько дней вернулся, но супруга не пустила его за порог. Тогда приезжий схватился за автомат.
- В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в подъезде жилого дома. 33-летний приезжий задержан. При личном досмотре полицейские изъяли автомат и пистолет. По заключению экспертизы они являются охолощенным оружием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.