Прогулочный маршрут объединит исторические ландшафтные уголки в центре Сочи

Фото: sochi.ru

В Сочи на прогулочном маршруте от Зимнего театра до Комсомольского сквера расположено десять уникальных мест с дизайнерским ландшафтом. По каждой территории подготовлен проект, в зонах внедрят современные технологии.

- Многое уже сделано в сквере у Зимнего театра. Ведутся работы в саду Русско-Японской дружбы. Преобразятся территории у «Фестивального», библиотеки Пушкина и другие знаковые места. Там появятся художественная подсветка, видеонаблюдение, современная система орошения, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

В администрации города уточнили, что над ландшафтными уголками работал создатель фирменного сочинского стиля озеленения Сергей Венчагов. Сегодня его деятельность продолжает ландшафтный архитектор Владимир Петухов.