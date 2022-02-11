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Общество11 февраля 2022 7:26

Прогулочный маршрут объединит исторические ландшафтные уголки в центре Сочи

По каждой территории подготовлен проект
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи на прогулочном маршруте от Зимнего театра до Комсомольского сквера расположено десять уникальных мест с дизайнерским ландшафтом. По каждой территории подготовлен проект, в зонах внедрят современные технологии.

- Многое уже сделано в сквере у Зимнего театра. Ведутся работы в саду Русско-Японской дружбы. Преобразятся территории у «Фестивального», библиотеки Пушкина и другие знаковые места. Там появятся художественная подсветка, видеонаблюдение, современная система орошения, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

В администрации города уточнили, что над ландшафтными уголками работал создатель фирменного сочинского стиля озеленения Сергей Венчагов. Сегодня его деятельность продолжает ландшафтный архитектор Владимир Петухов.