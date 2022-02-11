Кадастровый номер объекта недвижимости можно найти онлайн

Фото: пресс-службы Кадастровой палаты региона

Кадастровый номер объекта недвижимости – это номер, который идентифицирует объект недвижимости. Он присваивается органом регистрации прав каждому объекту недвижимости при постановке на кадастровый учет либо внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте.

Кадастровый номер уникален - не изменяется, не повторяется во времени и на территории Российской Федерации.

Узнать номер можно на сайте Росреестра - в разделе «Услуги и сервисы» имеется сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Найти кадастровый номер можно: по адресу, по номеру ограничения права, по ранее присвоенному номеру, по номеру права.

Запросив информацию по интересующему объекту, можно узнать не только кадастровый номер. В виртуальной справке будут представлены данные о кадастровой стоимости объекта недвижимости, ранее присвоенные номера (если такие были), вид объекта (помещение, земельный участок), статус объекта, вид, номер и дата государственной регистрации права (например, общая совместная собственность), ограничение прав и обременение объекта недвижимости (ипотека в силу закона).

Также узнать кадастровый номер недвижимого объекта можно с помощью «Публичной кадастровой карты» на официальном сайте Росреестра. В поисковой строке потребуется указать адрес объекта. Из сведений, представленных на Публичной кадастровой карте можно также узнать кадастровую стоимость, категорию земель, разрешенное использование.

Кроме этого, виртуальная карта может подсказать, проводилось ли межевание в отношении интересующего земельного участка, (то есть установлены ли границы участка). Если границы участка не установлены, на Публичной кадастровой карте напротив кадастрового номера участка отобразится запись «Без координат границ».

В поиске кадастрового номера может помочь еще и сайт Федеральной кадастровой палаты Росреестра, на котором существует сервис «Заказ выписок из ЕГРН». При запросе информации по интересующему объекту посредством данного сервиса потребуется пройти авторизацию на портале "Госуслуги".

В настоящее время на территории Краснодарского края проводятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Муниципалитеты наделены полномочиями по осуществлению государственной регистрации права на объекты недвижимости без привлечения и уведомления об этом собственников.

- Перед тем как подавать заявление на внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН, желательно воспользоваться перечисленными способами по поиску кадастрового номера, так как сведения об объекте могут уже содержаться в государственном реестре недвижимости. И в таком случае заявитель зря потратит время на направление заявления в орган регистрации прав и на ожидание результата рассмотрения такого заявления, тогда как можно было поступить проще и быстрее - найти информацию об интересующем объекте с помощью онлайн-сервисов Росреестра и Кадастровой палаты, - комментирует заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

После того как кадастровый номер будет найден, можно запросить выписку из ЕГРН. База ЕГРН является единственным достоверным источником, содержащим сведения обо всех объектах недвижимости, которые расположены на территории Краснодарского края, а также на всей территории РФ.

Получить выписку из ЕГРН можно на сайте Росреестра с помощью онлайн-сервиса «Электронные услуги и сервисы» в разделе «Предоставление сведений из ЕГРН», обратившись в офис МФЦ, заказав выездной прием документов в Кадастровой палате по Краснодарскому краю: 861-992-13-02 (добавочный 2060 или 2061), uslugi-pay@23.kadastr.ru.