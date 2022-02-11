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Звезды11 февраля 2022 7:59

В музее Краснодара пройдет выставка, посвященная творчеству Пушкина

Ее назвали «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Фото: пресс-служба художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко подготовил выставочный проект из фондов музея, посвященный жизни и творчеству великого поэта Александра Пушкина.

- На выставке показано более 30 произведений советских и российских художников. Дополняют экспозицию предметы декоративно-прикладного искусства скульптора фарфоро-фаянсового завода по мотивам произведения «Сказка о царе Салтане», а также библиотечные раритеты, - сообщили в музее.

Выставка пройдет с 10 февраля по 13 марта по адресу улица Красная, 15. Экспозиция организована на втором этаже. Стоимость билетов - от 10 до 70 рублей.