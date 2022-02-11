Ограничительные меры ввели на неопределенный срок. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Краснодаре власти закрыли магазин на карантин. Об этом сообщают в департаменте ветеринарии региона.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в зоомагазине на улице Северной выявили опасную болезнь птиц - орнитоз. Это подтвердили лабораторные исследования.

По симптомам болезнь напоминает грипп, но переносится значительно сложнее, а лечение может занять до трех месяцев. Возбудители и распространители заразы — дикие и домашние птицы, передается она воздушно-капельным и контактным путем.

- В магазине введен карантин. Утверждены перечень ограничений на оборот животных, кормов и добавок, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Ограничения будут сняты после последнего случая выявления больной птицы, а также после того, как у руководителей магазина на руках будут отрицательные результаты исследований на орнитоз.