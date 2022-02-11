Завод по переработке винограда обновляют в Темрюкском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Завод по переработке винограда обновляют в Темрюкском районе Кубани. Модернизацию предприятия стартовала в 2020 году, а завершить работы планируют уже в 2022. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Обновление завода позволит ускорить темпы производства, улучшить способы переработки.

- Учитывая географическое положение, Темрюкский район можно считать идеальным местом для развития данной агрокультуры и винного туризма. Видим растущий интерес инвесторов к виноградарству, - подчеркнул руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Василий Воробьев.

Предприятие уже переименовано в Центр энологии. В дальнейшем здесь планируют открытие мини-парка как форму образовательной площадки.