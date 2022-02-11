На Кубани за сутки COVID-19 заболел 3771 человек, в том числе 425 детей

Самому младшему пациенту с COVID-19 исполнилось 3 дня Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболел 3771 человек, в том числе 425 детей. От осложнений коронавирусной инфекции скончались 14 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболел 1291 человек, в Новороссийске - 466, в Геленджике 184, в Сочи - 158, в Анапе - 130. В Белореченском районе обнаружили 100 новых случаев, в Крымском – 90, 86 - в Брюховецком и Туапсинском муниципалитетах, 84 – в Тихорецком, по 83 – в Каневском и Усть-Лабинском, 71 - в Армавире, по 60 - в Выселковском и Тимашевском районах. В Темрюкском получено 59 положительных результатов, в Кавказском – 58, в Динском и Кореновском – по 51, в Северском – 49, в Ленинградском - 48, в Абинском – 45, в Калининском - 43.

- В Горячем Ключе зарегистрировано 39 новых пациентов, в Белоглинском районе – 38, в Славянском - 35, в Тбилисском - 32, в Ейском - 31, в Новопокровском - 28, в Мостовском - 25. По 18 заболевших - в Лабинском и Щербиновском районах, 16 - в Приморско-Ахтарском, по 11 - Красноармейском и Павловском, 10 - в Кущевском, 9 - в Отрадненском. В Новокубанском и Успенском районах подтвердились 4 случая, в Апшеронском - 3, Староминском - 2, Курганинском – 1, - сообщили в оперштабе региона.

На аппаратах ИВЛ с COVID-19 остаются 106 человек, 6 – на ЭКМО. Самому младшему новому пациенту 3 дня.