Суд временно отстранил от должности проректора педагогического университета в Армавире Фото из архива КП

Суд временно отстранил от должности проректора педагогического университета в Армавире. Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно следствию, проректор Армавирского государственного педагогического университета дала приказ составить документ о потере ведомостей и зачетной книжки одного из студентов. После этого в подобные бумаги об успеваемости были внесены ложные сведения, которые продублировали в другую зачетную книжку для выдачи диплома.

- Рассмотрев материалы дела, с учетом обстоятельств, свидетельствующих о том, что, оставаясь на своей должности, проректор может воспрепятствовать порядку производства предварительного следствия, суд постановил временно отстранить ее от должности на период предварительного следствия по уголовному делу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.