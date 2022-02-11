8-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Апшеронском районе Кубани

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото из архива КП

ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло в Апшеронском районе Кубани. Под колеса авто попала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне на дороге Апшеронск – ст. Нефтяная. Предварительно, 53-летний водитель на Hyundai Solaris сбил 8-летнюю девочку – она переходила трассу по пешеходному переходу.

- В результате несовершеннолетнего ребенка госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.