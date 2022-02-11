Тело обнаружили в реке Безымянка Фото: ЮРПСО МЧС России

Тело утонувшего монаха обнаружили в Сочи. Ранее мужчину унесло течением реки Безымянки. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Поиски пропавшего продолжились рано утром. Тело найдено спасателями в середине русла реки - в скоплении веток и прутьев.

- В настоящее время спасатели наводят навесную переправу для эвакуации тела из воды на берег – подойти к месту в гидрокостюмах невозможно. После этого сотрудники ЮРПСО МЧС РФ проведут транспортировку погибшего по проложенной ранее тропе в поселок Аибга и доставят его в город, где тело передадут представителям СК для проведения процедуры установления личности, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, трагедия произошла в селе Аибга Сочи. Погибший монах и еще три послушника переходили реку Безымянку вброд. Уровень воды поднялся до полутора метров в результате обильных осадков. Предварительно, мужчину смыло сильным течением.