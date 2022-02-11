Более чем на 10% возросла заболеваемость детей COVID-19 на Кубани

Более чем на 10% возросла заболеваемость детей коронавирусом в Краснодарском крае. Об этом сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора региона Диана Тюпина на брифинге по COVID-19.

- За последнее время более чем на 10% увеличилась заболеваемость детей. Это также связано с сезонным подъемом заболеваемости, - отметила Диана Тюпина.

За последние сутки на Кубани COVID-19 обнаружили у 425 детей, самому младшему ребенку 3 дня от рождения. Тем временем в регионе продолжается вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Так, в крае уже привиты 3084 ребенка.