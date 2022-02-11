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Здоровье11 февраля 2022 9:30

Более 2,9 млн человек привились от COVID-19 в Краснодарском крае

В том числе от коронавируса вакцинировались 3084 подростка
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани от коронавируса вакцинировались более 2,9 млн человек Фото из архива КП

На Кубани от коронавируса вакцинировались более 2,9 млн человек Фото из архива КП

Более 2,9 миллиона человек привились от COVID-19 в Краснодарском крае. Так, прививку получили уже 2 972 119 граждан. Об этом сообщила врач-инфекционист Специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева на брифинге по COVID-19.

Среди привитых в том числе насчитывается 3084 подростка. В регионе продолжается вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет.

За последние сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 3743 человека.

- Вакцинация остается единственным способом защиты. Прививка формирует стойкий иммунитет и снижает вероятность переболеть в тяжелой форме или летального случая, - отметила Елена Палиева.