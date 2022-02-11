Более 2,9 млн человек привились от COVID-19 в Краснодарском крае

На Кубани от коронавируса вакцинировались более 2,9 млн человек Фото из архива КП

Более 2,9 миллиона человек привились от COVID-19 в Краснодарском крае. Так, прививку получили уже 2 972 119 граждан. Об этом сообщила врач-инфекционист Специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева на брифинге по COVID-19.

Среди привитых в том числе насчитывается 3084 подростка. В регионе продолжается вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет.

За последние сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 3743 человека.

- Вакцинация остается единственным способом защиты. Прививка формирует стойкий иммунитет и снижает вероятность переболеть в тяжелой форме или летального случая, - отметила Елена Палиева.