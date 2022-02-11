В регионе прививку сделали более 2,9 млн человек Фото из архива КП

На 83% выполнен региональный план по вакцинации от COVID-19 на Кубани. Так, в крае привились уже более 2,9 миллиона человек. Об этом сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора региона Диана Тюпина на брифинге по COVID-19.

- На данный момент план выполнения вакцинации в регионе составляет 83%. Это высокий уровень, но для достижения стойкого иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации в определенных районах, - отметила Диана Тюпина.

В числе привитых насчитывается 3084 ребенка. Вакцинация подростков от 12 до 17 лет стартовала в регионе в конце января.

Напомним, на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности – ранее его продлили до 1 марта. В регионе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции.