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Общество11 февраля 2022 10:04

Зону отдыха благоустроят в Ейске до конца 2022 года

Территория занимает более 15 тысяч квадратных метров
Светлана ОВДЕЙ
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Зону отдыха благоустроят в Ейске Фото: пресс-служба краевой администрации

Зону отдыха благоустроят в Ейске Фото: пресс-служба краевой администрации

Общественную территорию благоустроят в Ейске. Завершить работы планируют до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в городе обновят площадь Молодежную – территория занимает более 15 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и отремонтируют освещение. В том числе оборудуют детские площадки, тренажеры для занятия спортом.

Всего в 2022 году на Кубани благоустроят 219 общественных территорий.