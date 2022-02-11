Зону отдыха благоустроят в Ейске до конца 2022 года

Зону отдыха благоустроят в Ейске Фото: пресс-служба краевой администрации

Общественную территорию благоустроят в Ейске. Завершить работы планируют до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в городе обновят площадь Молодежную – территория занимает более 15 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и отремонтируют освещение. В том числе оборудуют детские площадки, тренажеры для занятия спортом.

Всего в 2022 году на Кубани благоустроят 219 общественных территорий.