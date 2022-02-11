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Общество11 февраля 2022 11:02

Карнавал к открытию летнего сезона планируют провести в Геленджике

Формат будет зависеть от эпидситуации
Светлана ОВДЕЙ
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Карнавал к открытию летнего сезона планируют провести в Геленджике. Мероприятие стартует 4 июня, формат которого будет зависеть от эпидситуации, сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

- Утвердили даты проведения праздника открытия летнего курортного сезона. Карнавал проведем обязательно. Планируем, что мероприятия праздника начнутся 4 июня и перерастут в День России, 12 июня, - написал Алексей Богодистов.

На курорте планируют организовать 13 сценических площадок, а по желанию жителей в город приедет театральный фестиваль «Передвижники». Ведутся переговоры с творческими коллективами, готовыми украсить праздник.

В 2020 и 2021 годах мероприятие в честь начала курортного сезона не проводилось из-за распространения COVID-19.