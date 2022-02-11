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Общество11 февраля 2022 11:25

Более миллиона рублей получил мужчина с помощью фиктивной справки о месте работы на Кубани

Фигуранту грозит до 10 лет колонии
Светлана ОВДЕЙ
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Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

Мошенничество при получении выплат пресекли полицейские в Крыловском районе Кубани. Мужчине удалось присвоить более 1 миллиона рублей. Теперь мошенник предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 30-летний местный житель решил получить социальную выплату на строительство жилья. Для этого он предоставил фиктивную справку о том, что работает у индивидуального предпринимателя. С помощью подделанной бумаги обвиняемый получил более 1 миллиона рублей.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.