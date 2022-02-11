Новый компьютерный томограф установили в тубдиспансере Краснодара

Оборудование уже используют для обследования пациентов. Фото: администрации Краснодарского края.

В туберкулезном диспансере Краснодара закупили современное оборудование. В медучреждении установили новый компьютерный томограф.

В министерстве здравоохранения Кубани заявили, что КТ является ведущим методом диагностики заболеваний легких, в том числе вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Аппарат КТ закупили по программе Краснодарского края «Развитие здравоохранения».

- Оборудование смонтировали и ввели в эксплуатацию, - заявили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Новый аппарат проводит исследования с максимальной скоростью.

Отметим, ранее больницы Кавказского, Динского, Крымского и Кореновского районов получили новое эндоскопическое оборудование. С его помощью проводят высокотехнологичные и малоинвазивные операции. Такая техника помогает на ранних стадиях выявлять и лечить патологии ЖКТ.

Напомним, в Тимашевске появился новый компьютерный томограф в декабре 2020-го, а под Тихорецком — офис врача общей практики вместо устаревшего дома фельдшера.