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Общество11 февраля 2022 11:41

Житель Славянска-на-Кубани до смерти избил знакомого

Подозреваемого задержали
Светлана ОВДЕЙ
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Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

Жителя Славянска-на-Кубани подозревают в убийстве знакомого. Мужчина до смерти забил погибшего, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, убийство 54-летнего местного жителя произошло в доме по улице Дзержинского. 31-летний подозреваемый выпивал со знакомыми и с жертвой. Во время посиделок между ним и погибшим произошел конфликт, тогда мужчина начал избивать собутыльника. От полученных травм тот скончался, подозреваемый же ушел из дома.

Убитого на следующий день обнаружила сожительница. Прибывшие медики констатировали смерть.

- В настоящее время подозреваемый задержан, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ С РФ по Краснодарскому краю.