Настя Негода стала новой ведущей на канале Fashion TV

Фото предоставлено Тагиром Талибовым.

- Настя, недавно в своем инстаграме вы рассказали, что участвуете в новом проекте на Fashion TV? Можете приоткрыть завесу тайны, о чем будет проект и какая ваша роль в нем?

- Да, недавно получила предложение поработать на канале Fashion TV. Согласилась с огромным удовольствием, так как постоянно смотрю этот канал и давно хотела туда попасть! Я буду вести обзор светской хроники. Мы уже записали несколько выпусков, и скоро программа выйдет в эфир.

- Вы являетесь одновременно и певицей, и ведущей, и телеведущей, но известно, что вы по образованию режиссер-постановщик театральных представлений. Есть ли в планах у вас развитие в этом направлении? О чем вы хотели бы поставить спектакль или мюзикл, если появится такая возможность?

- Я всегда открыта новому и люблю покорять неизведанные высоты - это жутко интересно! О чем бы я хотела поставить спектакль или мюзикл? - Занятный вопрос. Знаете, в жизни так много проблем, суеты, поэтому я бы хотела поставить что-то легкое, веселое, какую-то заводную комедию с танцами, веселыми песнями, чтобы поднимала настроение, заряжала и мотивировала жить и радоваться, находить счастье в мелочах.

Фото предоставлено Тагиром Талибовым.

- Как вы успеваете совмещать все виды деятельности и воспитание детей?

- Грамотно планирую время. Основное - это семья, дети. Они всегда со мной, я беру их на съемки, они летают со мной в разные города. И я выстраиваю график так, чтобы в неделе большее количество дней я проводила с детьми. Могу загрузить один день с утра до ночи съемками, выступлениями, а потом хоть неделю проводить время с детьми. Они - главное в моей жизни! Репетирую я дома, там же занимаюсь спортом.

- Вы также занимаетесь "мучным бизнесом", как родилась эта идея. Как вам удается поддерживать себя в столь прекрасной форме?

- Так как я являюсь совладельцем сельскохозяйственного предприятия, я решила открыть новое направление, совпадающее с моими жизненными интересами - правильное, экологически чистое питание. Я открыла линейку полезных продуктов из злаковых культур - пока это цельнозерновая мука и отруби. Далее в планах расширить ряд.

Поэтому и удается поддерживать себя в форме, так как выпечку я ем только из нашей цельнозерновой муки, которая не только не вредит фигуре, но и полезна для здоровья.

- Каких музыкальных новостей следует ожидать вашим поклонникам в ближайшее время? Чем планируете удивлять?

- 1 февраля у меня вышел новый трек “Мосты горят”. Это знаковая для меня работа, которая выйдет вместе с клипом! Сначала я планировала снять небольшой сниппет на отрывок песни. Но процесс так нас затянул, что в итоге родился полноценный клип. Он снят в студии, где, кроме стен, ничего нет. Но это даже интереснее — в нем только я наедине с музыкой. Вы сможете прочувствовать песню по моим движениям, мимике, и ничто не будет отвлекать ваше внимание.

В марте ожидаются релиз моего нового авторского трека “Рассветы” и большое событие в моей музыкальной карьере - первый сольный концерт в “Депо”. А в апреле вас ждет космическая премьера трека “Давай сбежим на Марс”! И запредельный клип!