Начало туристического маршрута запланировано у Зимнего театра, а конец — в Комсомольском сквере перед парком «Ривьера». Фото: администрации Сочи.

10 ландшафтных уголков Сергея Венчагова воссоздадут в Сочи. В планах администрации Сочи объединить зеленые оазисы в единое парковое пространство. Именно этот проект обсудили на рабочем совещании под председательством мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ландшафтные уголки Сергея Венчагова появятся на улицах курорта в год экологии. Жители и гости Сочи смогут увидеть сад Русско-Японской дружбы, уголок-выставка «Фитофантазия», а еще зеленый партер концертного зала. Кроме того, появится цветочное оформление у бывшей гостиницы «Москва» и вертикальное озеленение на нескольких перекрестках.

– Мы выбираем путь развития ландшафтных территорий, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский. - Важно использовать современные технологии и материалы, а также опыт сочинцев.

Начало туристического маршрута запланировано у Зимнего театра. А его окончание будет в Комсомольском сквере перед парком «Ривьера».

- На восемь участков из десяти уже подготовили проектно-сметную документацию, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Запроектированы дренаж, автоматический полив, художественное освещение и видеонаблюдение.