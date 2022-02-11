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Общество11 февраля 2022 12:11

Гонка «Лыжня Кубани» стартует 12 февраля в Сочи

Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура»
Светлана ОВДЕЙ
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Уже подано более 270 заявок Фото: пресс-служба краевой администрации

Уже подано более 270 заявок Фото: пресс-служба краевой администрации

Гонка «Лыжня Кубани» состоится в Сочи. Соревнования стартуют уже 12 февраля в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Для участников – жителей и гостей курорта – подготовлены две дистанции: на 5-километровую выйдут юноши и девушки 2004 года рождения и младше, 10-километровая – для более взрослых лыжников. Более 270 человек уже выйдут на старт – столько заявок приняли организаторы.

Победителям и призерам вручат медали Министерства спорта РФ и грамоты минспорта и физической культуры Кубани.

Напомним, «Лыжня Кубани» – один из этапов открытой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». Соревнование проводят уже 40 лет.